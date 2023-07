Nur 7 Grad am Morgen, dann wird es wieder wärmer

Kräftiger Wind in Gewitternähe

Am Sonntag scheint in Österreich zeitweise die Sonne, nach Osten hin auch länger. Vom Westen und vom Bergland ausgehend entwickeln sich ein paar Regenschauer. Bis Mittag sind nur einzelne Gewitter eingelagert, sie werden am Nachmittag häufiger. Teilweise noch trocken bleibt es nach Nordosten zu. In Gewitternähe kann der Wind kurzzeitig kräftig werden. Es bleibt weiterhin warm - am Tag werden bis zu 30 Grad erwartet.