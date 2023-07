Griechenland: 61 neue Waldbrände binnen 24 Stunden

Feuerwehr: „Brandgefahr bleibt extrem hoch“

Die Behörden ordneten die Evakuierung mehrerer Gemeinden an. Das Arbeitsministerium forderte die Arbeitgeber in der Region auf, den Betrieb ihrer Unternehmen am Donnerstag einzustellen. Nach Angaben der Feuerwehr entstanden in den vergangenen 24 Stunden 61 neue Waldbrände. Die Feuerwehr warnte, die Brandgefahr bleibe auch am Donnerstag für mehrere Regionen Griechenlands extrem hoch.