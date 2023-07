Getreide-Beschränkungen sind „antieuropäisch“

Baltische Staaten bieten ihre Häfen an

Litauen drängte die EU am Montag, Häfen der drei baltischen Staaten für den Export ukrainischen Getreides zu nutzen. In einem Brief an die EU-Kommission nannten drei litauische Minister die baltischen Häfen eine „verlässliche Alternative für den Weitertransport ukrainischer Produkte“. In dem Brief, den die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte, gehen die Minister davon aus, dass die baltischen Länder dabei helfen könnten, jährlich 25 Millionen Tonnen Getreide zu transportieren.