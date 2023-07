Warten auf Operationen: SPÖ will mehr Transparenz

Niederösterreich als Vorbild

Bis heute gebe es keine wirklich transparente Warteliste im Internet, kritisieren David Egger und Barbara Thöny. Sie wollen in der nächsten Sitzung im Oktober einen Antrag im Landtag einbringen, indem sie genauere Wartelisten fordern - wie es sie in Niederösterreich gebe. Dort würden Eingriffe und Wartezeiten in anonymisierter Form dargestellt und auch Sonderklassepatienten extra angeführt werden.