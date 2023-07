Pflegenotstand: „Wir bemühen uns um jeden Fall“

Immer wieder werden ausländische Fachkräfte bei uns ausgebildet, integriert und dann doch wieder abgeschoben. Manche Fälle gehen aber gut aus, so wie jener der Nepalesin Sunita Rai. Nach etlichen Berichten in der „Krone“ und Briefen hoher Landespolitiker an die Bundesregierung gab es 2020 für die von Abschiebung bedrohte Frau ein Happy End. Die am Salzburger Uniklinikum ausgebildete Pflegefachassistentin durfte bleiben. „Sie studiert jetzt auch noch Gesundheits- und Krankenpflege“, schildert Uniklinikum-Pflegedirektorin Franziska Moser.