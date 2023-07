Der Klang der Tränen des Hallstätter Gletschers

„Es gibt einen unscheinbaren, leisen Soundtrack zum Klimawandel, dessen Zuschauer wir sind“, sagt Caterina Gobbi. Die Künstlerin, die in den italienischen Alpen zuhause ist, war in diesen Tagen am Hallstätter Gletscher unterwegs. Es war nebelig, was die erfahrene Kletterin, die noch von einer Bergführerin begleitet wurde, nicht störte – ihr Weg führte sie zu Gletscherspalten.