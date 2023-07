Gefährlich und heiß: Ärger über neuen Radweg

In der ganzen Stadt werden zurzeit Radwege ausgebaut. Besonders am Stadtrand sollen Lückenschlüsse stattfinden. Dass das nicht immer nur Vorteile bringt, zeigt das Beispiel in der Hüttelbergstraße. Hier wurde ein 450 Meter langer und bis zu vier Meter breiter gemischter Geh- und Radweg hingebaut. Dieser führt auch direkt an der Pizzeria „La Mama“ vorbei - zum Leid von Gästen und der Betreiberin.