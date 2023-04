Fünf Pressetermine für nur einen Radweg

Ganz viel Radliebewien gibt es bei den Terminen von Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) eigentlich immer. Doch kein Projekt hat es ihr scheinbar so angetan wie der Mega-Radhighway. Die sieben Kilometer lange Strecke von der Donaustadt in die City bekommt bereits von Beginn an äußerst viel Aufmerksamkeit und Zuneigung geschenkt.