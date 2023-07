Kalender-Girls und strippende Boys in OÖ

Auch wenn die Hitze gerade Pause macht, wird’s am Wochenende garantiert heiß in Oberösterreich! Wir haben zehn passende Events für unsere „Krone“-Leser ausgewählt: Hingucker und Humor pur versprechen zwei Theaterstücke in Traun und Helfenberg, bei denen die Hüllen fallen, dazu warten Kulinarisches in Bad Ischl, Westernpferde in Steyregg und jede Menge Musik für Rock-, Pop- und Countryfans.