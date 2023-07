Nachbar (59) soll Kleinkind (2) missbraucht haben

Der tatverdächtige Nachbar (59) war gerade zu Besuch in der Wohnung der beiden. Während die Mutter in der Küche gekocht hatte, soll sich der Tatverdächtige laut Polizei an dem Kleinkind vergangen haben. Ungefähr fünf Minuten war der Mann mit dem Kind alleine im Nebenraum, berichtete Polizeisprecher Mattias Schuster.