Husch-Pfusch-Aktion der Post sorgt für Ärger

Abholschein sorgt für Rätstelraten

Von einer weiteren Husch-Pfusch-Aktion spricht hingegen ein Astener. Der gelbe Abholschein für einen nicht zustellbaren eingeschriebenen Brief wurde statt im Postkasten im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses liegengelassen. Ein Empfänger stand aber nicht drauf. „Wir mussten rätseln, wem er gehört. Es wurde handschriftlich nur vermerkt, dass der Brief auf der Post in Enns abzuholen ist. Dort wurde mir aber gesagt, dass es nicht mein Brief ist. Und wegen des Datenschutzes durfte ich auch nicht erfahren, wem er gehört. Ich habe den Abholschein wieder im Stiegenhaus abgelegt. Was dann passiert ist, weiß ich nicht.“