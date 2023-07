Fahrt durch die Karpaten wird zum Familientrip

Der Prolog findet in der Stadt Sibiu (in der Region Siebenbürgen) auf einer extra abgesperrten vierspurigen Straße statt. Danach folgt die Fahrt durch die Karpaten. Waldböden, Bachbetten und extreme Steilheiten gilt es zu überwinden. Da ist das Hard-Enduro-Ass genau in seinem Element! „Ich mag die Verhältnisse“, grinst der 25-Jährige. Der sich daheim, aber auch in Norditalien genauestens auf die Gegebenheiten vorbereitet hat.