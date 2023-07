Grenzbarriere: US-Regierung verklagt Texas

Seit 2021 waren die Zahlen der illegalen Übertritte auf US-Territorium von Mexiko aus auf bis zu 250.000 pro Monat angewachsen. Im Juni belief sich diese Zahl auf knapp 145.000. Das Thema Migration polarisiert in den USA, Republikanerinnen und Republikaner werfen der Biden-Regierung eine „Politik der offenen Tür vor“. Abbott und andere Politiker richten mit teilweise populistischen Aktionen immer wieder die Aufmerksamkeit auf die Lage. So kam es im vergangenen Jahr zu regelmäßigen Transporten von illegalen Grenzgängern mittels Bussen in demokratische geführte Metropolen der USA. Die Republikaner wollten damit ihre eigene Infrastruktur entlasten und gleichzeitig Druck auf die Regierung in Washington aufbauen, damit sich diese für eine härtere Einwanderungspolitik starkmacht.