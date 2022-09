Texas schickt Migranten in Bussen nach Washington

Seit Monaten schicken die republikanischen Gouverneure von Texas und Arizona Busse mit Migranten an Bord in demokratische geführte Metropolen der USA. Die Republikaner wollen damit ihre eigene Infrastruktur entlasten und gleichzeitig Druck auf die Regierung von Präsident Joe Biden machen, sich für eine härtere Einwanderungspolitik stark zu machen. Nun ist wegen der vielen Ankünfte in Washington D.C. der Notstand ausgerufen worden.