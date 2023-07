In der Selbstverteidigung gibt es keine Regeln

Knapp 32.233 Frauen in Kärnten im Alter von 18 bis 74 Jahren haben, laut Statistik Austria, bei der Erhebung im Jahr 2021 körperliche oder sexuelle Gewalt in den eigenen vier Wänden erfahren. Und die Zahlen steigen rasant in die Höhe. Eine Tatsache, die mich wirklich schockiert und betroffen macht. Und es kann jeden treffen. Die beste Freundin, die Frau im Supermarkt neben einem an der Kassa, die Friseurin …