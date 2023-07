Nach Eskalation in Bus: Gesuchte Frau meldete sich

Der Bus war am Dienstagnachmittag von Reutte über die Fernpassstraße in Richtung Nassereith unterwegs. An der Haltestelle „Zugspitzblick“ in Biberwier stieg ein weiblicher Fahrgast zu. Weil ihr die Verspätung des Busses durch den Verkehr wohl nicht passte, ging wurde die Frau dem Busfahrer (65) gegenüber handgreiflich.