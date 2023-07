„Den Weg suchen, der für Familie das Beste ist“

Kollegen in Bezirken bekommen Verstärkung

Derzeit sind elf Pflege- und Sozialberater im Einsatz. Als erste Anlaufstelle in allen weitreichenden Agenden fungieren an der Bezirkshauptmannschaft in Oberwart Manuela Prenner und Martin Jany (Bild). Sie sollen Verstärkung bekommen, genauso die Kollegen in den anderen Bezirken.