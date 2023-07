Armeelager auf Krim getroffen, Schäden in Moskau

Schwere Kämpfe in der Ostukraine

Die Gegenoffensive der Ukrainer verläuft bisher nicht ganz wunschgemäß, auch wenn jeder noch so kleine Gebietsgewinn von der Kiewer Propaganda ausgeschlachtet wird. Doch aktuell ist man mit einer großen russischen Gegenwehr im Osten des Landes konfrontiert. Im allabendlichen Lagebericht des Generalstabs am Sonntag war von fortlaufenden russischen Angriffen zwischen Donezk im Osten und Kupjansk in der nordöstlichen Region Charkiw die Rede. Entlang einer Frontlänge von rund 230 Kilometern fanden demnach während der vergangenen 24 Stunden 27 Gefechte statt. Dabei sei von russischer Seite verstärkt Artillerie und Luftwaffe eingesetzt worden, hieß es weiter. Mehr als 60 Ortschaften in dem Frontabschnitt sollen unter russischen Raketen- und Artilleriebeschuss geraten sein. Die Angaben konnten bisher nicht unabhängig geprüft werden.