Verhaftung in Thailand: Krimi um „Austro-Rocker“

„Ja, wir sind bereits mit dem Betroffenen in Kontakt. Über das weitere Vorgehen kann aber erst in den nächsten Tagen entschieden werden“, so eine Sprecherin des Außenministeriums zur „Krone“. Knackpunkt der weiteren Ermittlungen dürfte jedoch sein, ob der „Austro-Rocker“ sachdienliche Hinweise zur Bluttat liefern kann. Einerseits soll er nämlich geplant haben, aus der Bande auszusteigen, andererseits wollte er vor seiner Festnahme aus dem Land flüchten. Der durchgesetzte Haftbefehl machte ihm aber einen Strich durch die Rechnung.