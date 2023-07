Grazer SPÖ-Chefin: „Da machen wir nicht mehr mit“

„Krone“: Die Grazer Koalition ist in eine Krise geschlittert. Was läuft schief in der Landeshauptstadt?

Doris Kampus: Wir haben ordentlich Sand im Getriebe. Ich bin weder wehleidig noch halte ich nix aus, aber: Es ist der SPÖ und vor allem ihren Wählerinnen und Wählern gegenüber respektlos, wie man uns in dieser Koalition behandelt. So geht’s nicht. Da tun wir nicht mehr mit.