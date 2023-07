Tirolerinnen erhalten 44 Prozent weniger Pension

Denn sie ergibt, dass Frauen in Tirol im Durchschnitt 44,1 Prozent weniger an monatlicher Pension erhalten als Männer. Tirol liegt damit im österreichweiten Vergleich nach Vorarlberg mit 47,3 Prozent und Oberösterreich mit 45,8 Prozent an dritter Stelle, was die Pensionslücke zwischen den Geschlechtern anbelangt. Konkret bedeutet das, dass Frauen im Durchschnitt 1178 Euro Pension erhalten. Bei den Männern sind es mit rund 2106 Euro deutlich mehr.