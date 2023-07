Weinviertler Künstler legt nun Pinsel zur Seite

Corona war ausschlaggebender Grund

Die Ursache des Sinneswandels ist, wie so oft, eine Folge von Corona: „Nach zahlreichen Malreisen habe ich, bedingt durch die Beschränkungen, den Lebensraum um unser Atelier neu erlebt. Da hat die Auseinandersetzung mit ,Elfis Garten’ voll begonnen“, so der 77-Jährige. Seine letzten Bilder, bereits aus dem grünen Refugium seiner Frau, sind derzeit im „Schau vorbei“ in Leopoldsdorf zu sehen. Nicht ohne Grund: In dem Café, einst „Hawelka des Weinviertels“ genannt, fand auch seine erste Schau statt. „Ich hatte sicher in vielerlei Hinsicht den buckligsten Weg gewählt“, so Wurm zur „Krone“.