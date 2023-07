20.000 von Wagner rekrutierte Gefangene getötet

Bis zu 20.000 der von der Söldnertruppe Wagner für den Angriffskrieg in der Ukraine in russischen Gefängnissen rekrutierten Kämpfer sind nach Einschätzung britischer Militärexperten innerhalb weniger Monate getötet worden. Ursprünglich wurden laut dem Geheimdienstbericht des Verteidigungsministeriums in London in dem als „Projekt K“ bezeichneten Anwerbe-Programm mindestens 40.000 Mann rekrutiert.