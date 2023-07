Anrainer verärgert: Wo bleibt der neue Mistplatz?

Seit Pandemiebeginn, also seit mittlerweile mehr als drei Jahren, ist der Mistplatz Zwischenbrücken an der Dresdner Straße 119 im 2. Bezirk gesperrt. Da es auch in der Brigittenau keinen Mistplatz gibt, müssen die Bewohner zum Entsorgen weit reisen. Ihre Verärgerung könnte sich jedoch bald in Luft auflösen.