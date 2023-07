5,3 Tonnen Kokain vor Sizilien beschlagnahmt

Außergewöhnlicher Einsatz

Der Schlag gegen den internationalen Drogenhandel gelang den Ermittlern bei einem außergewöhnlichen Einsatz. Die Einsatzkräfte in der Luft bemerkten bei Aufklärungsflügen, wie sich ein Fischkutter einem Handelsschiff, das sie bereits seit einigen Tagen beobachteten, in den Gewässern auffällig näherte. Das Fischerboot legte von der kalabrischen Küste ab, hieß es in der Mitteilung der Finanzpolizei.