Viele Stammgäste halfen nach der „Apokalypse“

Hoher Schaden

Das Traditions-Gasthaus, das mit vielen regionalen Zutaten kocht und so rasch wie möglich wieder öffnen möchte, ist in „guter“ Gesellschaft. Allein in der Landwirtschaft entstand durch die Unwetternacht in OÖ ein Schaden von 4,6 Millionen Euro. Wie hoch er im Gasthof Schauer ist, muss erst ein Sachverständiger klären. Manche Dinge lassen sich aber nicht mehr reparieren: In den Wassermassen schwammen auch Kinderfotos und das Hochzeitsalbum der Eltern.