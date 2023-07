Im Hotel einbrechen statt Urlaub machen

In Flachau waren sie zum Ski fahren, in Altenmarkt zum Baden in der Therme. Nur einige der vielen Erklärungen, die das angeklagte tschechische Ehepaar (30, 32) dem Schöffensenat des Salzburger Landesgerichtes auftischt. In Hotelzimmern einbrechen, statt urlauben: Das sollen sie laut der Staatsanwältin in mehr als einem Dutzend Fällen gemacht haben. Laut Anklage soll das Ehepaar gleich in 17 Fällen in Wohnräume, vor allem in Hotelzimmern, eingebrochen sein.