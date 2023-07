Wenn Publikumslieblinge alle Sinne betören

Beim Kultur.Sommer. Semmering setzt man auch in der achten Saison auf „höchste Qualität in einer der schönsten Regionen weltweit“, wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont. Ganz nach dem Motto „Neue Sommerfrische für alle Sinne“ warten beim Festival noch viele Highlights von Satire bis hin zur Klassik: So gibt etwa Ulrike Beimpold am Sonntag literarische Einblicke in das Leben von Katharina Schratt.