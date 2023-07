Präsidenten-Festspiele | Mahnung (zu) spät

Präsidenten-Festspiele. Was früher Messe-Eröffnungen waren, das sind heute Festspiele: Perfekte Plattformen für Bundespräsidenten, um mahnende Worte vor allem an Politiker zu richten. 1980 erregte der besonnene Rudolf Kirchschläger maximales Aufsehen, weil er in Zusammenhang mit dem damaligen Wiener AKH-Skandal bei der Eröffnung der Welser Messe zum „Trockenlegen von Sümpfen und sauren Wiesen“ aufforderte. So deutliche Worte hatte bis dahin kein österreichischer Bundespräsident gefunden. Kirchschlägers Nach-Nach-Nach-Nachfolger Alexander Van der Bellen nützt besonders gerne die Eröffnungen der Festspiele in Bregenz und Salzburg für Rüffel. Gestern las er am Bodensee gleich allen drei sogenannten Großparteien die Leviten. Oder, wie wir heute titeln: „Präsident watscht die Politiker ab“. Verdient haben sie sich´s wohl.