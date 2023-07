Streit ums liebe Geld endet im Gerichtssaal

Emotionen gehen hoch

Nach einer erneuten Auseinandersetzung zwischen dem einstigen Liebespaar folgte im April die nächste Anzeige. Nun musste sich der 40-Jährige am Landesgericht St. Pölten wegen gefährlicher Drohung gegen seine ehemalige Lebensgefährtin verantworten. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. „Er sorgt natürlich für die Kinder, nur seine Ex will er nicht mehr unterstützen“, sieht der Verteidiger ein Motiv für die Vorwürfe. Dennoch nutzte der Angeklagte das Angebot einer Diversion – sprich zwei Jahre Probezeit.