Truppen kämpfen um Brückenkopf am Dnipro

Einige Verletzte in Odessa

In der Nacht auf Mittwoch war die für den Getreidexport wichtige südukrainische Hafenstadt Odessa - wie berichtet - Ziel russischer Angriffe. „Einen solchen großen Angriff haben wir seit dem Beginn des groß angelegten (russischen) Einmarsches nicht erlebt“, schrieb der Bürgermeister von Odessa, Hennadij Truchanow, am Mittwoch auf Facebook. Laut Behörden wurden mindestens sechs Menschen verletzt. Getroffen wurden laut ukrainischer Seite Hafenanlagen mit einem Getreide- und einem Speiseölterminal. Beschädigt worden seien zudem Tanks und Verladeanlagen.