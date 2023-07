Brand auf Krim-Militärgelände: Dörfer evakuiert

Mehrere Detonationen habe es gegeben. Anschließend sei Feuer ausgebrochen, teilte der von Moskau eingesetzte Gouverneur Sergej Aksjonow am Mittwoch auf seinem Telegram-Kanal mit. Rund 2000 Bewohner angrenzender Dörfer hätten in Sicherheit gebracht werden müssen, hieß es weiter. Den Grund für die Explosionen nannte er nicht. In den sozialen Medien war von mindestens drei ukrainischen Drohnen die Rede, die angegriffen haben sollen.