Bellingham: „Das war die größte Herausforderung“

Nach drei Jahren bei Borussia Dortmund wartet auf Jude Bellingham in Madrid ein neues Kapitel seiner Karriere. Aktuell befindet sich der Engländer mit den „Königlichen“ in der Vorbereitung auf die neue Saison, wie es ihm bislang in der spanischen Hauptstadt gefällt, verriet er nun im Rahmen einer Pressekonferenz.