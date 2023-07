Video: Fiakerfahrer verpasst Pferd mehrere Schläge

Der Vorfall geschah am Dienstag am Residenzplatz in Salzburg. Auf den Aufnahmen ist zu erkennen, wie der Fiakerfahrer einem seiner Pferde mehrmals mit der Hand ins Gesicht schlägt und ihm auch weitere Prügel androht. Das Tier schreckt angsterfüllt zurück. Zudem reißt der Kutscher sehr grob am Zaumzeug des Pferdes, was dem Pferd zusätzliche Schmerzen verursacht, da - so erklärt der Tierschutzverein - die Mundpartie eines Pferdes sehr sensibel ist.