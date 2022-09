300 Rechtsverstöße bei Fiakern allein im August

„Schweifanbinden, zu frühes Auffahren, Überbelegung der Standplätze, Beleidigungen: Wiener Fiaker nehmen es mit den Gesetzen nicht ganz so genau“, klagt der Verein gegen Tierfabriken (VGT) in einer Aussendung an. An 14 Tagen im August habe der Verein laut eigener Aussage insgesamt 315 Verstöße gegen das Wiener Fiakergesetz, die Fiaker-Betriebsordnung und das Tierschutzgesetz festgestellt. Am häufigsten sei dabei das zu zeitige Auffahren auf die Standplätze vorgekommen, was für die Pferde eine zusätzliche Verlängerung der ohnehin viel zu langen Arbeitszeit bedeutet.