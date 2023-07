Bruce Springsteen: Der Boss schenkte allen Freude

Segen oder Affront

Eine gewisse Wehmut lässt sich beim topfitten Frontmann nicht wegleugnen. In den wenigen Momenten, in denen er aktiv mit dem Publikum interagiert und in Konversation tritt, wabern immer ein kleines Stück Trauer und eine Prise Endlichkeit mit. Es ist nicht zuletzt der Songauswahl zu verdanken, dass die Gänsehaut- und Tränen-Momente nicht überhandnehmen. „Badlands“, „Wrecking Ball“ oder „Born To Run“ bringen immer wieder Stimmung, für den Zugabenteil dreht Springsteen sogar das komplette Stadionlicht an. Er will seine Jünger sehen und ihnen nahe sein. Heute feiern wir „Glory Days“, morgen gilt vielleicht schon wieder „Dancing In The Dark“. Das totgespielte „Born In The USA“ lässt der Boss weg, was so mancher als angenehm, andere wiederum als Affront empfinden. Dafür huldigt er während „Tenth Avenue Freeze-Out“ traditionell den verstorbenen Ex-Mitgliedern der E Street Band und verabschiedet sich solo und akustisch mit dem sanften „I’ll See You In My Dreams“.