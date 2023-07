Hehre Ansprüche, harte Wirklichkeit

600 neue Betreuungsplätze geschaffen

Das Wollen lässt sich auch am gestern vorgestellten „Jahresbericht des Landes zur Situation der Kinderbetreuung 2022“ ablesen. Demnach waren im vergangenen Jahr 17.600 Kinder in außerhäuslicher Betreuung - 10.643 in 256 Kindergärten, 5935 in 163 Kinderbetreuungseinrichtungen, 881 in Spielgruppen und 141 bei Tageseltern. Insgesamt wurden 41 neue Gruppen geschaffen, zwölf in Kindergärten, 29 in Kleinkindbetreuungseinrichtungen. In Summe bedeutet das 600 neue Betreuungsplätze. Das lässt sich die öffentliche Hand auch einiges kosten: 91,9 Millionen Euro betrugen 2022 die Ausgaben für die Elementarpädagogik - ein Rekordwert.