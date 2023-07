NS-Tattoo in Freibad: Polizei prüft nun Vorgehen

Ein möglicher Fall von Wiederbetätigung in einem Freibad in Braunau, bei dem die gerufene Polizei nicht eingeschritten sein soll, hat jetzt eine interne Prüfung zufolge. Ein Gast soll den Nazispruch „Blut und Ehre“ als Tattoo öffentlich gezeigt haben. „Wir nehmen den Vorfall sehr ernst“, hieß es von der Landespolizeidirektion am Dienstag. Das polizeiliche Vorgehen werde nun „inhaltlich und disziplinarrechtlich überprüft“.