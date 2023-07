Badesee-Unglück ereignete sich am Geburtstag

Eine dramatische Wende hatte, wie berichtet, der Ausflug eines rumänischen Erntehelfers mit fünf Arbeitskollegen am Puszta-See in Andau. Der Geburtstag des 35-Jährigen sollte in kleiner Runde gefeiert werden. Als es sich seine Begleiter auf der Liegewiese gemütlich gemacht hatten, lief der Feldarbeiter noch bekleidet zum Sprungbrett und hüpfte ins Wasser.