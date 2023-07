Die Innsbrucker sollen bei Marktviertel mitreden

Innsbrucks neue städtebauliche Studie für ein Marktviertel direkt am Inn könnte noch für einige Debatten im Vorfeld der Gemeinderatswahl 2024 sorgen. Die Kleinfraktionen teilen jedenfalls die Begeisterung der großen Parteien nur teilweise, wie sich am Tag nach der Präsentation am Montag zeigte.