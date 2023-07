Finanzverhandlungen: Rauch erhöht Druck auf Länder

Während sich die Bundesländer über aus ihrer Sicht unzureichende finanzielle Mittel seitens des Bundes beklagen, erhöht Gesundheitsminister Johannes Rauch nun den Druck auf die Landeschefs, mehr Reformen in die Wege zu leiten. „Wenn wir das nicht schaffen, bleibt alles wie es ist. Und das ist eine gefährliche Drohung“, sagte er am Dienstag in einem Hintergrundgespräch.