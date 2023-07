Ausbau in der Merkur Arena geht in Detailplanung

„Wir verbessern die Infrastruktur“

Auch Klubobmann Karl Dreisiebner (Grüne) sieht die Maßnahmen positiv: „Investitionen in ein für internationale Spiele taugliches Grazer Stadion sind - auch in finanziell schwierigen Zeiten - wichtig. Mit der dringend notwendigen Renovierung und Erweiterung des VIP-Bereichs und den Sky-Boxen verbessern wir die Infrastruktur für den Spitzenfußball, ermöglichen den Vereinen zusätzliche Einnahmen und sichern die Rahmenbedingungen für die Durchführung internationaler Spiele in Graz."