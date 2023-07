Besondere Ehrung für Sturm-Legende Ivica Osim!

In Graz unvergessen

Ivan „Ivica“ Osim, der „Jahrhunderttrainer“ des SK Sturm Graz, war am 1. Mai 2022 im Alter von 80 Jahren gestorben. Er war einer der erfolgreichsten Trainer, die jemals in Österreich arbeiteten und dennoch mehr als das - seine philosophische Herangehensweise an den populärsten Sport der Welt und das ständige Ringen um Frieden in seiner Heimat Bosnien brachten ihm den Ruf eines Fußball-Weisen ein, der weit über den Tellerrand hinausblickte. Rasch nach seinem Tod war klar, dass die Stadt Graz ihn würdigen wird. Der Stadionvorplatz heißt bereits Ivica Osim-Platz. Bis wann das Denkmal hängen wird, sei noch nicht klar.