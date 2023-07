Verkauft Sturm bald Spieler um 20 Millionen?

„Krone“: Herr Tebbich, Sturm hält mittlerweile bei über 9000 Mitgliedern - wie weit kann es hier bergauf gehen?

Thomas Tebbich: (Lacht) Wir haben uns zuletzt um 222 Prozent gesteigert - also wer weiß. Das kommt auch durch die Ticketnachfrage, als Mitglied gibt’s günstigere Abos und geschützten Verkauf. Immerhin waren wir in zehn von 16 Spielen ausverkauft, dazu international bis auf ein Heimspiel (Anm. gegen Midtjylland) einmal immer. Aber wir tun hier in diesem Bereich sehr viel, wollen über Befragungen herausfinden, warum ein Abonnent etwa kein Mitglied ist und umgekehrt.