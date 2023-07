Grünes Licht: So wird das Grazer Stadion umgebaut

Mitte August soll in Liebenau in der Champions-League-Qualifikation die Kugel rollen. Und wenn es die Schwarzen nicht in die Königsklasse schaffen, steigen zumindest drei Spiele der Europa-League-Gruppenphase in der Arena. Über Graz und Sturm hängt aber ein Damoklesschwert. Dass man wegen eines nicht mehr der UEFA-Kategorie-4 entsprechenden Stadions, das 1997 errichtet wurde und seither in vielen Bereichen unverändert ist, gar in ein anderes Bundesland für diese internationalen Spiele ausweichen muss, wäre neben eines massiven Einnahmen- sowie Image- und Werbewirkungsverlustes ein Armutszeugnis für die Stadt.