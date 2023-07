Graz: Jugendliche sorgen in Reininghaus für Ärger

Was sich am Freitagabend laut Anrainern und der Polizei zugetragen hat, ist nur eines von Dutzenden Beispielen, wie eine Jugendgruppe den Grazer Stadtteil Reininghaus auf Trab hält. Am Sonntag hatte KFG-Gemeinderat Alexis Pascuttini ein Video gepostet, auf dem drei Jugendliche auf das Heck einer Bim aufspringen.