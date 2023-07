Grazer SPÖ-Chefin attackiert KPÖ und Grüne heftig

Beispielhaft genannt werden etwa das Stadtentwicklungskonzept, ein Gespräch mit Innenstadt-Unternehmern wegen der Bim-Großbaustelle in der Vorwoche und ein am Freitag abgeschickter Brief der Stadtregierung (also auch der ÖVP) an das Land im Streit um die neue Sozialhilfe-Aufteilung.