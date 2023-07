Graz: Kunden überwältigen Räuber im Supermarkt

Die Kassiererin musste nach diesem Schock-Erlebnis vom Kriseninterventionszentrum betreut werden: Es war am Freitag, kurz vor 13.30 Uhr, als plötzlich ein maskierter Mann vor ihr in einem Supermarkt in der Grazer Sparbersbachgasse stand! Das Gesicht verhüllt durch eine Wollhaube mit Sehschlitzen - und der Täter hatte ein Messer in der Hand, mit dem er die 20-Jährige bedrohte. „Geld her, Geld her“, forderte er in steirischem Dialekt.