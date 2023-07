Finanzaufsicht schaut N26 weiter auf die Finger

Hintergrund sei, dass das Institut - trotz einiger Fortschritte - „nach wie vor Defizite in seinen Systemen zur Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hat“. N26 habe in den vergangenen Jahren umfassend in Präventionsmaßnahmen im Bereich Geldwäsche investiert sowie diesen personell verstärkt, teilte die Digitalbank mit Sitz in Berlin ihrerseits mit. N26 werde „auch weiterhin in enger Abstimmung mit der BaFin und dem Sonderbeauftragten zusammenarbeiten, um die aktualisierte Anordnung (..) vollumfänglich umzusetzen“.