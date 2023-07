Missverständnis führte in Wien zu Hammerangriff

Bei einer Rauferei unter Autofahrern haben ein 19-und ein 43-Jähriger einen 25-Jährigen in der Nacht auf Sonntag in Wien-Floridsdorf verletzt. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster gerieten die Verkehrsteilnehmer kurz vor 0.30 Uhr in der Floridsdorfer Hauptstraße aneinander. Der 19- und der 43-Jährige, beide aus dem Irak, traktierten ihren Kontrahenten mit einem Faustmesser und einem Hammer.